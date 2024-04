Le vittorie di Pirro di Urso contro Stellantis

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In questo strae il governo italiano nessuno ci sta facendo una bella figura. Certamente non il ministro delle Imprese, Adolfo, uscito vittorioso dal braccio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Luca Pirri (LP Racing): «Orgoglioso di aver portato al successo Maserati, la MC20 GT2 è una vettura nata per vincere» - Non solo, anche l’altra vettura del Tridente guidata da Philippe Prette ha conquistato la vittoria di classe AM ... con la pole e il secondo posto finale ad opera di Gorini e Luca Pirri, quest’ultimo ...motori.ilmessaggero

Il Monastir non fa sconti, poker del Pirri e playoff nel mirino, colpo grosso dell'Atl Cagliari, la Gialeto inguia l'Arbus - Pomeriggio da incorniciare per il Pirri di mister Buscanca ... sua seconda rete di giornata trasformando un calcio di rigore concesso per fallo su Tumatis. Vittoria numero dieci in questo campionato ...sardegna.diariosportivo

Carlo Tamburini vince in GT2 sul circuito di Paul Ricard con Maserati Corse e Advance - MANTOVA Carlo Tamburini, classe 2005 e astro nascente del mondo motorsport internazionale, conosciuto nel settore come uno dei più giovani e più veloci ...vocedimantova