Roma - albero pericolante su un palazzo | evacuati tre appartamenti

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Dalle ore 11:00 circa, i Vigili del Fuoco disono impegnati con una squadra, un’autoscala e un’autogrù in via Latina incrocio con Via Cameria, per undi grosse dimensioni adagiato su un. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma in via precauzionale sono statitre. Sono tutt’ora in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Sul posto presente il Funzionario dei Vigili del fuco di servizio e PoliziaCapitale sul posto per quanto di loro competenza. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.