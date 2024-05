Paura all' Appio-Latino | crolla un albero su un palazzo - fuga dagli appartamenti

Roma, 2 maggio 2024 – Dalle ore 11:00 circa, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con una squadra, un’autoscala e un’autogrù in via Latina incrocio con Via Cameria, per un albero pericolante di grosse dimensioni adagiato su un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma in via ...

