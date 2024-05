Ucraina | a giugno la Conferenza di Pace in Svizzera

(Di giovedì 2 maggio 2024) Kiev, 2 maggio 2024 – Laha invitato oltre 160 delegazioni allaper lainche si terrà nel resort di Burgenstock, sul lago di Lucerna, il 15 e 16. All’appuntamento sono attesi rappresentanti dei paesi del G7, G20 e dei Brics, dell’Onu e dell’Ocse, come anche il Vaticano. Assente, perché non invitata, la Russia. Il vertice a livello di capi di Stato e di Governo, convocato su richiesta, ricorda il dipartimento federale degli affari esteri elvetico sul suo sito, si propone di sviluppare una visione comune verso unagiusta e duratura in. Il summit si baserà sulle discussioni che si sono tenute negli ultimi mesi, in particolare sulla formula die su ...

