Questa settimana partiranno gli inviti a oltre 100 Paesi. Il ministro degli Esteri Cassis: "Non ci può essere un processo di pace senza la Russia , anche se non ci sarà a questo primo incontro" La ... (sbircialanotizia)

Ucraina, annuncio della Svizzera: il 15 e 16 giugno conferenza di pace, la Russia non ci sarà - (Adnkronos) - La conferenza di pace sull'Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno, nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha reso noto il governo di Berna, secondo cui Mosca non sarà presente all ...reggiotv

A giugno conferenza di pace in Svizzera, ma Mosca non ci va - 'E' un progetto dei dem americani, hanno bisogno di fotografie e video di eventi che indicherebbero che il loro progetto Ucraina è ancora a galla'. (ANSA) ...ansa

La Conferenza sulla pace in Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno - Lo ha annunciato il governo elvetico. Attesi leader da almeno 80 Paesi. Potrebbe partecipare anche Biden, in quei giorni in Italia per il G7. Non ci saranno rappresentanti di Mosca, secondo cui il ...lettera43