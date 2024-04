Guerra in Ucraina | a giugno la conferenza di pace in Svizzera Mosca | “Nessun invito | ma rifiuteremmo”

Summit per la pace in Ucraina in Svizzera, senza Mosca - Per trovare una road map da presentare a Mosca. E Zelensky boccia il piano di Trump: 'Non cederemo territori' (ANSA) ...ansa

Ucraina: Zelensky, pronto a discutere piano di pace suggerito da Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a parlare direttamente con l'ex presidente statunitense, Donald Trump, per ...agenzianova

Ucraina, a giugno la Svizzera ospiterà il vertice di pace: Mosca non parteciperà - La Svizzera ha annunciato che ospiterà il vertice di pace sull'Ucraina in programma per il 15 e il 16 giugno Il governo svizzero organizzerà una conferenza di due giorni per discutere della pace in ...notizie