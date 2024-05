Trame serie tv | soluzione 78

Viola come il mare 2 da venerdì 3 maggio in onda - Viola come il mare, una coproduzione RTI-Lux Vide, società del gruppo Fremantle, che andrà in onda su Canale 5 a partire da domani ...

Continua a leggere>>

Terremoto in serie C, arrivano le dimissioni del presidente - Sono già in atto i primi contatti per quanto riguarda proposte di acquisizione del club e mi assicurerò della loro concretezza e fattibilità ,con la presentazione delle fideiussioni e oneri necessari ...

Continua a leggere>>

Le serie tv da vedere a maggio 2024 - Dalla saga indiana (pare) più maestosa nella storia di Netflix alla terza stagione di 'Bridgerton' (quella dei Polin), da Robert Downey Jr. diretto da Park Chan-wook al nuovo psychological thriller st ...

Continua a leggere>>