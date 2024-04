Playoffs Nba 2024 | i Denver Nuggets chiudono la serie con i Lakers - i grandi favoriti sono loro

Gli Highlights del match tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers , sfida valida per gara5 del primo turno di Playoff Nba nella Western Conference. Chiudono la serie i campioni in carica, ponendo così fine alla stagione dei gialloviola grazie a un jumper di Jamal Murray a 4? dalla sirena. Gara ... Continua a leggere>>

Alle 04:00 di martedì 30 aprile i Denver Nuggets sfideranno i Los Angeles Lakers in occasione di gara-5 del primo turno di playoff NBA. Nikola Jokic e compagni sono in vantaggio per 3-1 e hanno la possibilità di chiudere la serie, regalandosi il pass per la semifinale di Western Conference, dove ...

Continua a leggere>>