Them – Loro | The Scare - la recensione della serie horror di Prime Video

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La black wave dell’, inaugurata da Jordan Peele pochi anni addietro, ha permesso a molte storie terrificanti di mescolarsi alla denuncia sociale per raggiungere grandi palcoscenici. Nel contestoserialità televisiva, la tendenza ha colto l’interesse di molti autori, decisi a raccontare nuove storie attraverso un’esaltazione stilistica che soltanto nell’riesce a toccare le giuste corde. Fra queste, quella diha rappresentato una curiosa scoperta nel 2021: uscita susenza troppi clamori, ladi Little Marvin ha sorpreso molti proprio per la sua capacità di fondere gli orrori dell’America a quelli più macabri del paranormale, raccogliendo ampi consensi tra pubblico e critica. Dal 25 aprile è disponibile su...

them: The Scare, la spiegazione del finale della seconda stagione della serie horror di Prime Video - Come si conclude la storia di Dawn Reeve e cosa succede nell'ottavo e ultimo episodio intitolato "la scatola" Se avete finito di vedere them: The Scare ( loro: La Paura in italiano), la seconda stagio ...

them – loro, The Scare è un horror che non convince - La seconda stagione dell'antologia dell'orrore su Prime Video ha l'aria di essere stata realizzata da qualcuno che non ama davvero il genere ...

Serie tv horror them: loro la stagione 2 con Luke James ambientata negli anni Novanta - them: loro, la serie tv horror torna con la stagione 2 su Prime Video. La serie antologica di Little Marvin ha debuttato su Prime Video nel 2021. Ambientata a Los Angeles, mescola elementi di horror, ...

