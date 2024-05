Traffico Roma del 02-05-2024 ore 17 | 00

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità incolonnamenti a causa di un incidente tra il raccordo anulare Roma Sud in direzione di Napoli Traffico intenso in queste ore lungo la rete viaria della capitale Traffico Comunque penalizzato dal maltempo che sta colpendo ...

Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziana remondi Traffico in aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Laurentina & via tuscola in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra via ...

