Traffico Roma del 02-05-2024 ore 14 | 30

(Di giovedì 2 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità con il mese di maggio è in vigore l’orario estivo per le zone alimitato notturne di Trastevere San Lorenzo sono dunque attive 4 notti a settimana dal mercoledì al sabato dalle 21:30 alle 3 le mappe delle ZTL cittadini e sono sulmobilita.it le altre notizie questa sera lo stadio Olimpico si giocherà aBayer Leverkusen semifinale di andata di Europa League sono attesi oltre 60.000 spettatori possibili chiusure in zona stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi il trasporto pubblico per raggiungere l’area del Foro Italico 20 le linee a disposizione è sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Luceverde Roma trovati dalla redazione in primo piano la tangenziale dove permangono le difficoltà a causa di un incidente avvenuto dentro la Galleria della Nuova Circonvallazione interna incidente che ha reso necessaria la chiusura dell’arteria in direzione di San Giovanni tutto il Traffico ... Continua a leggere>>

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Baby trovati dalla redazione riaperta al Traffico la tangenziale è rimasta chiusa a causa di un incidente avvenuto dentro la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni ora il Traffico defluisce ... Continua a leggere>>

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione in via della Pineta Sacchetti Traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto nelle vicinanze delle Policlinico Gemelli Traffico In entrambe le direzioni di marcia sul grande raccordo anulare rallentamenti sulla carreggiata esterna tra le uscite ... Continua a leggere>>

Concerto Primo Maggio a roma, top e flop - Qualcuno ci ha provato anche ieri, certo. Ma forse non come gli altri anni. La pioggia, il fango, il traffico, il parcheggio inesistente nel centro di roma. Nulla. Il pubblico del Circo Massimo non si ...

Multe ZTL, i tanti trucchi dei furbetti per eludere le sanzioni - stanno intensificando i controlli e in poche settimane hanno fermato 60 automobilisti a roma. Tra i cittadini c’è però anche chi lamenta la mancanza di una corretta informazione. In sostanza, nelle ...

Concerto Primo Maggio, top e flop: dalle polemiche alle battute, passando per i super ospiti (e le similitudini con Sanremo) - La pioggia, il fango, il traffico, il parcheggio inesistente nel centro di roma. Nulla. Il pubblico del Circo Massimo non si è fatto fermare da niente e da nessuno. Nonostante le interruzioni per il ...

