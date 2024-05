Traffico Roma del 02-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondiin aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Laurentina & via tuscola in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e Tor Cervara qui oltre alè segnalato anche un incidente incidente poi su via Casilina con rallentamenti e code l’altezza di via Gaspare diziani in uscita dalla città incidente anche su via Prenestina con difficoltà per ilin prossimità del raccordo anulare in direzione del centro ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni è questa sera all’Olimpico alle 21 laospita il Bayern ...