Torta golosa con gocce di cioccolato e banane | la preparo in pochi minuti!

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un dolce perfetto capace di far mangiare la frutta ai più piccoli è laalle. Grazie alquestamorbida e gustosa fa venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Anche i miei ospiti dopo un solo assaggio se ne innamorano e la faccio molto spesso proprio perché è facilissima da portare a termine. Mi bastano solo 5per completare l’impasto e con la video-ricetta alla fine della pagina tutto è semplicissimo. Qui sotto ci sono tutti i procedimenti che faccio! Realizzare questo impasto è facilissimo e impiego soltanto 5d’orologio per riuscirci. Questo dolce è sano grazie all’utilizzo dellee super goloso grazie al. Dire di no ad una fetta in più è ...

Torta di riso al cioccolato : senza farina ne lievito , morbida e golosa! Ed è anche un dolce gluten free, perfetto per i celiaci. Non contiene, infatti, neppure un grammo di farina , niente lievito , ed è semplice da realizzare. Come è facile immaginare, ci servirà il riso che va utilizzato cotto. ... Continua a leggere>>

Charlotte compie 9 anni: è la baby royal più ricca del mondo. Quanto vale il suo patrimonio - È nata il 2 maggio 2015 nell'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington, a Londra, con un peso di 3 chili. È stata battezzata Charlotte Elizabeth Diana (i nomi ...

Continua a leggere>>

Royal Family, nove anni per la principessa Charlotte: un compleanno particolare per la figlia di William e Kate - La principessa Charlotte compie nove anni e nonostante il periodo particolare non perde occasione di festeggiare con le persone più care ...

Continua a leggere>>

Charlotte, la figlia di Kate e William compie 9 anni: è la baby royal più ricca (ed elegante) del mondo, ecco quanto vale il suo patrimonio - Benché non sia un momento sereno per lei e i fratelli, per via delle cure che mamma Kate sta affrontando per il tumore, oggi, al ritorno dalla scuola, Charlotte spegnerà 9 candeline sulla sua torta al ...

Continua a leggere>>