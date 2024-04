Delizie da preparare e gustare | torta con Amaretti di Matilde Vicenzi - ricotta e cioccolato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La cucina italiana è famosa per i suoi piatti deliziosi e ricchi di tradizione. Tra queste, spicca unache unisce la dolcezza dellae delcon la croccantezza deglidi. Un dessert che promette di deliziare il palato e decorare ogni tavola con un tocco di eleganza. La preparazione: un processo semplice per un risultato straordinario Il tempo di preparazione complessivo per questa squisitaè di circa 1 ora e 15 minuti, diviso tra la preparazione della base e la cottura. Iniziando con 300 grammi di pasta frolla, si stende una sfoglia sottile per rivestire il fondo e i bordi di uno stampo ad anello di 18-20 cm di diametro. È essenziale eliminare la pasta eccedente per ottenere una base ...