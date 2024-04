Torna dal 17 al 23 giugno con un calendario ricco di appuntamenti il Nume Academy & Festival a Cortona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 –dal 17 al 23con undiilche porta nel cuore della Toscana, a, il meglio della musica classica internazionale. Anche per il 2024 confermata la formula vincente della kermesse, con nomi stellari della classica come Tabea Zimmermann, Stella Chen, Andreas Brantelid e molti altri, affiancata a una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo tramite call, che quest’anno ha registrato ben 300 partecipanti per 12 posti a disposizione.è diventato ormai un punto di riferimento ...