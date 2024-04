Rifiuti | apre l’Isola ecologica di Pianodardine | firmata l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi tratta di un compendio logistico infrastrutturato, attrezzato con cassoni scarrabili e altri appositi contenitori. L’area è dotata di ampi piazzali e di una zona pavimentata, impermeabilizzata e delimitata da una recinzione di altezza superiore a 2 metri, con portoni carrabili di ingresso e uscita indipendenti, barriere, cartellonistica e un locale adibito al presidio da parte del personale di servizio e alla ricezione degli utenti. Come previsto nel contratto di affidamento del servizio, presso il Centro di raccolta, durante l’orario di apertura, sarà possibile conferire una vasta gamma diurbani non pericolosi. Si tratta, nello specifico, di carta e cartone, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, imballaggi misti in plastica e metalli, pneumatici fuori uso, batterie alcaline, altre batterie e accumulatori, ...