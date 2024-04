Il piano del Nepal per portare via cadaveri e rifiuti dalla vetta dell’Everest

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Con i suoi 8849 metri di altezza, il monte Everest, in, è lapiù alta del mondo e ogni anno centinaia di scalatori cercano di raggiungere la cima, in una sfida estrema tra sé stessi e la Natura. Purtroppo, però, non sempre questa va di pari passo con l’attenzione per l’ambiente, anzi, tutt’altro: a causa del crescente numero di scalatori che tentano di raggiungere la, il problema deisull’Everest è diventato sempre più grave negli ultimi anni. Basti pensare che nel 2023, il governoese ha rilasciato un numero record di 478 permessi di escursione, contribuendo al sovraffollamento della montagna: ognuno di loro affronta la salita con scorte di cibo e attrezzatura, tutte cose che poi finiscono per essere abbandonate nell’ambiente. Non solo: sulle pendici ...