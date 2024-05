Mara Maionchi replica con un post alle parole di Tiziano Ferro | La riconoscenza umana è stata l' assenza che

L’ultima replica dell’ex manager dell’artista La puntata di martedì scorso di Belve continua a lasciare strascichi con la polemica in essere tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi . Quest’ultima, alla Fagnani aveva detto che si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza da Tiziano Ferro . Nelle ultime ore, ... Continua a leggere>>

Infuria ancora la polemica a distanza tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi , dopo che è uscita la notizia che quest’ultima avrebbe fatto delle pressioni sull’artista all’inizio della sua carriera, chiedendogli con insistenza di dimagrire e di non confessare pubblicamente la sua omosessualità. Dopo il ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Nell’ultima puntata di “Belve” Mara Maionchi accusò Tiziano Ferro di essere stato un ingrato, senza però approfondire il discorso e restando piuttosto superficiale. Il cantante non ha però gradito le accuse, anzi, ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha ... Continua a leggere>>

Milly Carlucci rompe il silenzio su Samuel Peron: "Percorso concluso" - Samuel Peron è uno dei concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei famosi, il reality-show che trasforma i vip in veri e propri ...

Continua a leggere>>

mara maionchi risponde a Tiziano Ferro: continua il battibecco social - Continua il battibecco social tra mara maionchi e Tiziano Ferro dopo l’intervista a Belve della produttrice discografica. Dopo che Tiziano Ferro ha risposto all’accusa di mara maionchi che insinuava ...

Continua a leggere>>

mara maionchi: «Non ho forzato Tiziano Ferro a dimagrire: è un fatto di salute, anche se lo spettacolo ha le sue esigenze» - Alla conferenza stampa di Eurovision 2024, continua il botta e risposta fra la discografica e il cantante, cominciato dopo l’intervista a Belve. Ma sulle accuse di aver fatto pressioni per non fare co ...

Continua a leggere>>