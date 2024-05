The Fall Guy - la recensione | fare bella controfigura

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il film: TheGuy, 2024. Regia: David Leitch. Cast: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu, Winston Duke, Lee Majors. Genere: azione, commedia. Durata: 126 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: Uno stuntman caduto in disgrazia torna sul set per indagare sulla scomparsa misteriosa dell’attore che è solito sostituire. A chi è consigliato? Ai fan del cinema d’azione americano e del romanticismo intriso di humour. C’è un simpatico paradosso al centro del quinto lungometraggio di David Leitch, applaudito da molti, dopo la sua anteprima mondiale al South by Southwest Film Festival, come una ventata d’aria fresca in un mercato di produzioni grosse tutte basate su fumetti, giocattoli e quant’altro; in realtà anche qui si tratta di un ...