Striscia La Notizia - stasera un nuovo servizio di Luca Abete sull’olio contraffatto

L’ olio e un blocco con le stampe di centinaia di etichette falsificate e non ancora applicate, riconducibili ad un marchio conosciuto, erano in un furgone fermato a Caivano . Un carico di olio contraffatto , quasi 900 litri , è stato sequestrato a Caivano , in provincia di Napoli. Sono stati i ... Continua a leggere>>

Caivano : vendita di olio d’oliva contraffatto , I Carabinieri sequestrano quasi una tonnellata . Denunciata una 27enne Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro ... Continua a leggere>>

Striscia, maxi sequestro di olio contraffatto dopo l'inchiesta di Luca Abete: «Così siamo arrivati al boss» - Questa sera a Striscia la notizia tornano Luca Abete e l’inchiesta sullo spaccio di olio contraffatto, dopo il sequestro – da parte dei Carabinieri – di circa 900 litri di olio e di etichette ...

Continua a leggere>>

olio extravergine contraffatto, la centrale del falso a Napoli - olio di pessima qualità spacciato per extravergine d’oliva. Non sappiamo in quali quantità il più nobile e prezioso dei condimenti della dieta mediterranea sia stato veicolato, e magari in quante ...

Continua a leggere>>

Sequestrato olio d'oliva contraffatto: denunciata una donna nel Napoletano - La 27enne di Afragola, in provincia di Napoli, è stata fermata in strada mentre guidava un piccolo furgone. Nel cassone, i militari hanno rinvenuto quasi 900 litri di olio di oliva, in contenitori di ...

Continua a leggere>>