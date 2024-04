Caivano - sequestrati 900 litri di olio contraffatto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 30 aprile 2024) L’e un blocco con le stampe di centinaia di etichette falsificate e non ancora applicate, riconducibili ad un marchio conosciuto, erano in un furgone fermato a. Un carico di, quasi 900, è stato sequestrato a, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri ad individuare l’ed etichette falsificate