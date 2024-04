Spring in Castellammare - da domani il villaggio delle eccellenze di Coldiretti Campania

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“in” parte l’evento targatoche per tre giorni tingerà di giallo il lungomare della cittadina stabiese. In programma tanti eventi rivolti a tutte le fasce d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodottiaziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato. Si inizia(giovedì 25 aprile 2024) per proseguire fino a sabato. Alle ore 13, è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei membri della commissione straordinaria del Comune. Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari a chilometro zero pronti a catturare l’attenzione di appassionati e ...

Gravi danni dall’eccezionale Grandinata che si è verificata questa mattina nella provincia di Napoli. La denuncia è di Coldiretti Campania i cui tecnici sono già al lavoro in tutta la provincia di Napoli per verificare la situazione, elaborare la stima dei danni sia alle colture che ai capannoni ... (ildenaro)

Tempo di lettura: 2 minutiDuecento agricoltori di Coldiretti Campania sono al confine di Stato del Brennero per partecipare all’evento organizzato per bloccare i Tir in ingresso e controllare se ci sono prodotti che fanno concorrenza sleale alle vere produzioni italiane. Una mobilitazione ... (anteprima24)

