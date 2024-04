Spring in Castellammare - parte domani il villaggio delle eccellenze di Coldiretti Campania

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “inl’evento targatoche per tre giorni tingerà di giallo il lungomare della cittadina stabiese. In programma tanti eventi rivolti a tutte le fasce d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodottiaziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato. Si inizia(giovedì 25 aprile 2024) per proseguire fino a sabato. Alle ore 13, è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei membri della commissione straordinaria del Comune. Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari a chilometro zero pronti a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi di ...

«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le loro aziende rimangano redditizie negli anni a venire». Così la ... (iodonna)

coldiretti Marche chiede stato d'emergenza sugli ungulati. Danni in aumento costante e uffici caccia ridotti all'osso

Ponti festivi, in 17mila in viaggio. Agriturismi presi d’assalto - Prodotti dell’artigianato tipico in città e borghi d’arte, abbigliamento nelle località marine, specialità enogastronomiche in campagna e in montagna faranno rispettivamente la parte del leone ... E’ ...altovicentinonline