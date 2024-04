Samsung lancia lo smartphone Galaxy C55 con retro in pelle vegana

Sicuramente può essere un ottimo affare acquistare quest’oggi su Amazon il Samsung Galaxy S23, top di gamma dello scorso anno di Samsung che però si ritrova ancora con un comparto tecnico di rilievo che può fare senza dubbio la differenza. A rendere ovviamente più appetitoso questo Samsung Galaxy S23 è il prezzo che, soprattutto in queste ultime settimane, si è ritrovato a calare in maniera vertiginosa proprio sul famoso sito di e-commerce. ... (optimagazine)

È più largo dei canonici 70 cm dei combinati larghi, e sfrutta un nuovo inverter e una nuova modalità energetica per ridurre di oltre il 50% i consumi. Disponibile da aprile .... Leggi tutto (dday)

Samsung potrebbe annunciare una versione Ultra del Galaxy Z Fold6, forse in esclusiva per il mercato sudcoreano. L'articolo Quest’anno Samsung potrebbe lanciare un secondo smartphone Ultra proviene da TuttoAndroid. (tuttoandroid)

Sony Pictures lancerà in Europa, Italia inclusa, Sony One, un'offerta di 8 canali gratuiti per le piattaforme FAST di LG e Samsung.... Leggi tutto (dday)