Vari smartphone Samsung vecchi ottengono le funzioni AI dei Galaxy S24 con una ROM

Nuova promozione per Samsung : Galaxy Buds2 Pro in regalo a chi acquista Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23 FE, Z Flip5 o Z Fold5! L'articolo Samsung regala Galaxy Buds2 Pro con l’acquisto dei suoi smartphone premium proviene da TuttoAndroid. (tuttoandroid)

Prezzo sempre più basso sul kit da 4 Samsung galaxy SmartTag2! (-35%) - Il kit Samsung galaxy SmartTag2 offre quattro localizzatori Bluetooth per rintracciare oggetti smarriti tramite l'app SmartThings.tomshw

Lo Snapdragon 8 Gen 4 esclusiva di due smartphone per il lancio - Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...tuttoandroid

Samsung galaxy S24 FE è in cantiere: ecco come sarà - Stando a quanto si apprende, sembra che Samsung stia iniziando a lavorare sul nuovo flagship killer della line-up del 2024. In poche parole, il galaxy S24 FE 5G è in cantiere anche se potrebbe ...telefonino