Sinner | decisione presa | quanti guai all’orizzonte

(Di mercoledì 6 marzo 2024), il piano è pronto ma i problemi sono dietro l’angolo: dopo un’attenta valutazione, è giunto a un’importante. Ad attenderlo, sotto il sole cocente della California, c’era Darren Cahill. L’australiano e il suo pupillo che vien dalle montagne si sono ricongiunti dopo oltre un mese di separazione. A casa adesso ci è rimasto Simone Vagnozzi, che prenderà un po’ di fiato – è proprio il caso di dire che se lo merita – prima di rifare le valigie e partire alla volta di Miami. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itI due coach si sono avvicendati per concedersi qualche giorno di legittimo riposo, mentre Janniksi è fermato solo per 48 ore. Per il resto si è diviso tra campo e palestra, continuando a perfezionare il suo gioco e facendo anche un richiamo atletico prima che scoccasse l’ora del Masters ...