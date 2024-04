Tennis | è una terra rossa senza padrone? Sinner deve adattarsi | i guai di Alcaraz e l’insofferenza di Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) La campagna sul rosso ha preso il via e la sensazione è che il quadro della situazione debba ancora essere chiarito. Il Masters1000 di Montecarlo è stata occasione per ritrovare Stefanos Tsitsipas ad altissimo livello. Il greco, dopo un periodo piuttosto buio, si è ritrovato sull’amato mattone tritato del Principato, entrando in quella ristretta cerchia diti capaci di conquistare in almeno tre circostanze il titolo nel torneo in questione. Tuttavia, l’affermazione del greco in Finale contro il norvegese Casper Ruud non ha quella nomea di sigillo di chi sarà il riferimento sulla. In primis, perché nel percorso dell’ellenico quanto accaduto nella semifinale contro Janniknon si può certo dimenticare. Una partita chiaramente condizionata da un errore arbitrale, di cui tanto si è parlato nelle ultime 48 ore, che ha ...