Si schianta con l’auto - Debora muore sotto gli occhi del figlio e della sorella

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 maggio 2024) La vittima, che si chiamavaNatali, viaggiava con ildi 13 anni e ladi 18 anni, rimasta gravemente ferita. Incidente a Monzuno – Ilcorrierecittà.com Per la 33enne non c’è stato nulla da fare. Feriti in modo lieve gli occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, una Citroen C4. Incidente a Monzuno: 33enneglidelÈ mortaglie deladolescente la 33enne rimasta coinvolta in un drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì, 1° maggio, in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull’Appennino. La vittima, ...