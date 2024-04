Atletica - Mattia Furlani apre la stagione | balzi sul grande palcoscenico della Diamond Leagu - avversari di rango

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)inizierà la propriaall’aperto in Cina. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonistiseconda tappae, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’appuntamento è per sabato 27 aprile a Suzhou (Cina), dove il 19enne incrocerà alcuni big mondiali del salto in lungo, pronto a confrontarsi subito ai massimi livelli in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.ha archiviato una superlativaal coperto, condita dall‘argento iridato e dal record nazionale di 8.34 metri firmato ad Ancona. L’azzurro incrocerà due ex Campioni del Mondo, ovvero il giamaicano Tajay Gayle (oro a ...