Serie A - 35esima giornata | probabili formazion - orari e dove vedere le partite

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 maggio 2024 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo diA. E' in arrivo la, che verrà inaugurata dalla sfida fra Torino e Bologna, l'unica in calendario di venerdì. Di sabato scendono in campo Lazio e Inter, di scena rispettivamente a Monza e a Reggio Emilia. I nerazzurri affronteranno un Sassuolo alla disperata ricerca di punti per continuare a sperare nella salvezza. Salvezza alla quale è molto vicino il Lecce, che ospita in uno scontro diretto il Cagliari. Scontro diretto lo è anche e sopratutto Empoli-Frosinone. Invischiato nella lotta per non retrocedere c'è anche il Verona, che ospita la Fiorentina. Domenica sera, dopo Milan-Genoa, ecco il piatto più appetitoso di questo turno, ossia Roma-Juventus. Il programma verrà completato lunedì da Salernitana-Atalanta e ...