Se i russi dovessero sfondare | Macron rilancia l' ipotesi dell' invio di truppe a Kiev

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il presidente francese Emmanuelha ribadito in dichiarazioni al settimanale The Economist la possibilità di inviareoccidentali in Ucraina nel caso in cui laa riesca ad avanzare sul fronte orientale ene faccia richiesta. «Se ile linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina - cosa che oggi non avviene - dovremmo legittimamente sollevare la questione»di, ha dettoal settimanale britannico. «Escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni», in cui i Paesia Nato si sono inizialmente rifiutati di inviare carri armati e aerei in Ucraina prima di cambiare idea, ha aggiunto il ...