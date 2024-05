Macron rilancia | non escludere l' invio di truppe di terra se la Russia sfonda il fronte ucraino

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non si puòl'didiin Ucraina se Mosca "le linee del" e Kiev lo richiede. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin un'intervista all'Economist. "Se i russi dovesserore le linee del, se ci fosse una richiesta ucraina - cosa che oggi non avviene - dovremmo legittimamente porci la domanda", ha dichiarato il presidente francese al settimanale britannico. "Escluderlo a priori non significa imparare la lezione degli ultimi due anni", quando i Paesi della Nato avevano inizialmente escluso l'di carri armati e aerei all'Ucraina prima di cambiare finalmente idea, ha aggiunto.

Parigi, 27 febbraio 2024 – Il presidente francese Emmanuel Macron al termine della Conferenza di Parigi ha annunciato la creazione di una “coalizione” per fornire “missili e bombe a medio e lungo raggio” all’Ucraina. Parlando in conferenza stampa, Macron ha anche aggiunto che l’invio di truppe ... Continua a leggere>>

Emmanuel Macron è riuscito nella non facile impresa di ritrovarsi isolato dopo essere stato padrone di casa della Conferenza dei Paesi alleati per il sostegno all’Ucraina. Il presidente francese al termine dei lavori, durante i quali tutti i Paesi presenti hanno confermato il pieno sostegno a ... Continua a leggere>>

