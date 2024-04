Ryanair | O’Leary | Assaeroporti sconfessa Di Palma | così trae in inganno governo**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – Le dichiarazioni del presidente dell?Enac Pierluigi Di“ci disturbano soprattutto perché fanno parte di una campagna per trarre inil governo italiano” sulla reale situazione del settore aereo: De“sta portando avanti una agenda ‘politica’: cerca di rendersi importante, continuando a fare affermazioni false e a fornire consigli errati”. Lo sottolinea all’Adnkronos, Michael, ad del gruppo Ryanair, torna a contestare la linea del presidente dell’Enac che in una intervista aveva parlato della fine dei voli low cost anche per l’esistenza di un ‘oligopolio’ sul nostro mercato.Il manager irlandese ricorda come dopo le contestazioni “sul fatto che le compagnie avevano fissato voli per la Sicilia da 1000 euro, mettendosi d’accordo per aumentare i prezzi, lo scorso anno è ...