(Di mercoledì 6 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dadi, la compagnia aerea numero 1 in Europa e Italia, ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovorecord inper l’’24, con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove entusiasmanti destinazioni: Atene, Barcellona (G), Dubrovnik, Danzica, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana, Tolosa e Trieste. Questa crescita senza pari è sostenuta dall’impegno diin, con 5 aeromobili basati, per un investimento di 500 milioni di dollari e sostenendo oltre 3.400 posti di lavoro nella regione (inclusi impieghi ben retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri). Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner neglipugliesi per ...

Ryanair, venti anni in Puglia: operativo estate 2024, aeroporti di Bari e Brindisi Ampliata l'offerta: Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e Italia, ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovo operativo record in Puglia per l’estate’24, con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nu ...noinotizie

Ryanair celebra 20 anni in Puglia, annunciate 10 nuove destinazioni. “Operativo record per l’estate 2024”: Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e Italia, ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovo operativo record ...immediato

Ryanair in Puglia: dieci nuove destinazioni da Bari e Brindisi: Ryanair CELEBRA 20 ANNI IN PUGLIA E ANNUNCIA UN OPERATIVO RECORD PER L’ESTATE ‘24 5 AEROMOBILI(500 MILIONI DI DOLLARI INVESTITI),80 ROTTE E OLTRE ...ilsipontino