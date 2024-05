Rugby - partecipazione al ‘Torneo delle Quattro Scuole’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta martedì 30 aprile 2024 la seconda giornata dell’evento “TorneoScuole” cui partecipano gli Enti Scolastici G.B. de La Salle, S. Angelo a Sasso, F. Torre e G. Pascoli di Benevento. Il torneo proposto da FIR Campania nell’ambito del progetto “Enti Scolastici” e organizzato in collaborazione conFactory Benevento e USBenevento, si è svolto nella splendida cornice dell’impianto “Mellusi 1” di via Calandra e ha visto ladi circa centocinquanta alunniscuole target divisi nelle categorie Under 10 e Under 12. “Un risultato importante – si legge in una nota di Crescenzo Vigliotti, Coordinatore Tecnico F.I.R. Campania – reso possibile dalla sinergia tra il mondo della scuola e il Comitato Campania della ...