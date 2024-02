Rugby | quattro cambi per l’Italrugby in Irlanda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (askanews) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 11 febbraio affronterà l’all’Aviva Stadium di Dublino alle 15 locali (16 italiane) nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sarà la partita numero 37 tra le due squadre, il diciannovesimo in. Direzione di gara affidata all’inglese Luke Pearce – subentrato in corsa nel panel arbitrale del match – che raggiungerà la direzione di gara numero 50 a livello internazionale.nel XV titolare rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo. Nel triangolo ...