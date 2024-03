Rugby | Sei Nazioni 2024 | Irlanda in pole position | ma la corsa al titolo è a quattro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si disputa questo sabato il Super Saturday, cioè la giornata conclusiva del Guinness Seie in campo scenderanno una dopo l’altra tutte e sei le formazioni impegnate nel torneo. E a 240 minuti dalla fine sono benle squadre che, almeno sulla carta, sono ancora inper il. L’è, ovviamente, ancora la favorita d’obbligo, con i suoi 16 punti di bottino. Ma per evitare sorprese i ragazzi di Andy Farrell sono obbligati a strappare almeno un pareggio a Dublino contro la Scozia (attualmente terza con 11 punti). I due punti del pareggio, infatti, metterebbero le avversarie tutte fuori portata. Ovviamente, se l’invece vincesse non ci sarebbero altri discorsi da fare. In caso di ko, invece, tutto dipenderà dai punti di bonus ...