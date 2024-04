Rugby femminile | l’Inghilterra domina la Francia e vince il titolo! L’Irlanda chiude terza

(Di sabato 27 aprile 2024) Si è concluso il Guinness Sei Nazioni2024 e nel Supersabato odierno si sono giocate – dopo Galles-Italia – Irlanda-Scozia e il match decisivo per il, cioè-Inghilterra. Ecco come è andata. Tutto in 80 minuti pere Inghilterra, dunque, che si sfidavano per il. Le britanniche avevano un punto di bonus di vantaggio prima dell’inizio e iniziano benissimo anche a Bordeaux, con Maud Muir che va in meta dopo 4’. È devastante l’attacco inglese e all’11’ arriva il raddoppio, questa volta firmato Alex Matthews. Prova a reagire lae al 17’ accorcia con la marcatura di Gabrielle Vernier. Tra il 24’ e il 27’ botta e risposta, conche scappa nuovamente via con Megan Jones e padrone di casa che rispondono con la meta di ...

Altri due pass non nominali per Parigi 2024 vengono assegnati a Rio de Janeiro, in Brasile, sede del torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a segno : nella carabina da 10 metri femminile vanno ai Giochi Francia e Norvegia , con i due Paesi che completano il contingente massimo nella ... Continua a leggere>>

Si è conclusa la prima delle quattro gare in programma nel torneo finale di qualificazione olimpica di Tiro a volo , in corso a Doha , in Qatar: nel trap femminile i due pass per Parigi 2024 sono stati assegnati prima della finale che, seppur ininfluente, si è poi disputata ugualmente, e sono andati ... Continua a leggere>>

Diversi nuovi match aggiunti alla card di Backlash in francia dalla WWE - in francia. Il primo grande match annunciato è quello valido per il titolo femminile di Bayley, con Tiffany Stratton e Naomi che si sarebbero dovute contendere la possibilità di diventare n°1 ...

Francesca, il debutto della guardalinee in A. Terna tutta femminile per Inter-Torino - L’Italia calcistica parla della prima designazione arbitrale interamente al femminile in serie A, che domani debutterà al Meazza in Inter-Torino. L’arbitro Maria Sole ...

