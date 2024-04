Tennis | cambia il format della BJK Cup - l’Italia nelle Finals sfiderà la vincente di Giappone-Romania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)ilper quanto riguarda la BJK Cup, la massima manifestazione per Paesi per ilal femminile.che si svolgeranno sul veloce indoor dell’Estadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna, dal 12 al 20 novembre, ci sarà un tabellone ad eliminazione diretta che vedràscendere in campo dai quarti di finale. Le azzurre infatti sono testa di serie numero duemanifestazione ed esordiranno al secondo turno così come Canada (numero uno e detentrice del titolo), Repubblica Ceca ed Australia. Si conosce già quale sarà la rivale del: lasfida trache possono contare su giocatrici di qualità come Naomi Osaka e Simona ...