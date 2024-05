(Di mercoledì 1 maggio 2024) La favola dinel suo ultimo Masters 1000 di Madrid è terminata negli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka. Il maiorchino si è arreso in due set all’avversario e a fine partita ha ricevuto un calorosissimo saluto da parte degli organizzatori del torneo (tra cui l’amico Feliciano Lopez) e tutto il pubblico presente sugli spalti. Un momento davvero emozionante e che a toccato anche l’ex numero uno del mondo. Queste le parole in conferenza stampa: “Saluto Madrid più felice di quando ero arrivato. È difficile immaginarsi che possa fare grandi cose a, ma continuo a dire che nello sport tutto può cambiare molto rapidamente.se giocare o meno il. Spero di giocare ae, se non ci ...

Rafa Nadal non molla mai. Un match lottato, in cui si è dovuto sporcare le mani e non ha sicuramente espresso un tennis straordinario, ma con cuore, sofferenza e una preziosa collaborazione di Pedro Cachin riesce a vincere con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-3 e domani, se riuscirà a scendere in ... Continua a leggere>>

Tennis, rafa nadal: “Per il Roland Garros deciderò dopo Roma. Non so se è stata l’ultima in Spagna” - La favola di rafa nadal nel suo ultimo Masters 1000 di Madrid è terminata negli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka. Il maiorchino si è arreso in ...

Continua a leggere>>

rafael nadal è più ottimista in vista del Roland Garros: le parole in conferenza - rafael nadal saluta Madrid con il sorriso ... autore di una gran bella partita. Nel post match rafa ha parlato così in conferenza stampa: "Tutto questo è molto emozionante per me. Il popolo madrileno ...

Continua a leggere>>

nadal dà l’addio a Madrid con un saluto struggente: piangono tutti, anche l’avversario - rafa nadal è stato eliminato da Lehecka negli ottavi del torneo di Madrid. Al termine dell’incontro c’è stata una splendida celebrazione per nadal, che si è commosso, così come il suo avversario e ...

Continua a leggere>>