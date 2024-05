Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - i tedeschi con un piede e mezzo in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024)2 maggio 2024 – Xabi Alonso si vendica, sportivamente parlando, dellae si aggiudica la sfida dell'Olimpico per 0-2 dopo aver perso il match di andata lo scorso anno. Nella Città Eterna splendono le stelle di Wirtz e Andrich, autori dei due gol vittoria dei, ma i giallorossi hanno di che disperarsi, prima per il regalo di Karsdorp che apre al vantaggio ospite, poi l'errore nel recupero di Abraham che poteva regalare una speranza extra in vista del ritorno alla Bay Arena. Primo tempo De Rossi si affida a Karsdorp sulla destra, per sostituire lo squalificato Çelik, con Mancini e Smalling a coprire il centro e Spinazzola in fascia. Confermata invece la presenza di Lukaku in attacco dal 1' minuto di gioco, supportato dagli intoccabili Dybala ed El Shaarawy. Xabi Alonso risponde con Kovar tra i pali, e la linea ...