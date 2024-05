RISULTATI | WWE Live 1 5 2024 – Bologna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il rritorno della WWE in Italia è stato un successo. Una soldout Unipol Arena ha accolto Cody Rhodes e compagni, nel primo appuntamento dopo 6 anni di assenza dal Belpaese. Ecco qui di seguito idello show: Sami Zayn sconfigge Ludwig Kaiser, mantenendo il WWE Intercontinental Title Jade Cargill, Naomi e Bianca Belair battono il Damage CTRL (Kabuki Warriors & Dakota Kai) Tama Tonga e Solo Sikoa battono Randy Orton ed LA Knight. Primo match in WWE per Tonga, prima vittoria dopo 40 sconfitte per il nuovo Tribal Chief Damian Priest sconfigge Jey Uso, GUNTHER & Chad Gable, mantenendo il World Heavyweight Title Gli Awewesome Truth battono il Judgment Day e restano WWE World Tag Team Champions Becky Lynch batte Nia Jax, rimanendo WWE Women’s World Champion Cody Rhodes sconfigge Shinsuke Nakamura in un incontro con in palio il WWE ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo. Esordio veramente ostico per il romano, che gioca per la prima volta il torneo di Madrid in tabellone ... Continua a leggere>>

live Juric in conferenza stampa presenta la partita con il Bologna - Il Torino con la sconfitta con l’Inter ha di fatto detto addio alla possibilità di piazzarsi in un posto utile per disputare gli spareggi per la Conference League mancando solo ...

Continua a leggere>>

WWE live Bologna: retroscena esclusivi, report completo e risultati - Ecco il racconto dell’esperienza dal vivo di WWE live Bologna: i retroscena esclusivi, i risultati ed il report completo di quanto accaduto Nella serata di ieri, nella splendida cornice della Unipol ...

Continua a leggere>>

live Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA: Van Gils si impone in volata davanti ad Aranburu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live 17.23 Termina qui la DIRETTA live testuale della Classica di Francoforte 2024. Vi ringraziamo per aver scelto di ...

Continua a leggere>>