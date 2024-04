LIVE Cobolli-Tabilo - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | l’azzurro ha bisogno di tornare a fare risultati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP Masters 1000 ditra Flavioe Alejandro. Esordio veramente ostico per il romano, che gioca per la prima volta il torneo diin tabellone principale ed è alla quarta partecipazione in un torneo di questa caratura.è virtualmente numero 60 del mondo, in caso di vittoria scalerebbe un paio di posizioni issandosi a numero 58, non lontano da Luciano Darderi (55°). Già sicuro di giocaremente in tabellone principale il Masters 1000 di casa al Foro Italico, Flavio vuole accumulare esperienza a questilli, dopo l’appagante ma ...