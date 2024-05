Re Carlo torna al lavoro - il principe Harry a Londra E Meghan Markle prepara le valigie per la Nigeria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Eppur qualcosa si muove. All’interno della royal family, of course. Reto al, dopo svariati mesi di assenza per motivi di salute. Un rientro sulla scena avvenuto martedì 30 aprile quando ha fatto visita, insieme a Camilla, al Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital. Ironia della sorte – o, piuttosto, una scelta voluta – nel reparto dell’ospedale in cui si trovano i malati di cancro. Proprio come lui, in cura per un tumore scoperto a gennaio durante un intervento di routine alla prostata. Un’uscita ufficiale che ridà quel senso di «normalità» di cui i Windsor e, soprattutto, i sudditi, sentivano la mancanza. Quella routine di visite dei membri della famiglia reale a vari enti e istituzioni così ...