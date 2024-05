Fiorello rivela | Carlo Conti a Sanremo? Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto così Poi l’appello per il 1° maggio | Più lavoro - diritti e sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)non si ferma neanche per il Primo. Lo showman ha dato il suo buongiorno al pubblico di Viva Rai2 con un’edizione speciale del programma dedicata alla Festa dei Lavoratori.ha aperto la trasmissione con un breve ma importante appello: “1°, più lavori e più. Io a questo titolo faccio un’aggiunta: più! Adesso è completo. Mai come mai in quest’ultimo periodo ce n’è bisogno”. Unchiaro e diretto che ha toccato un tema di grande attualità e sensibilità. Lo showman siciliano ha poi affrontato l’argomento più atteso: il prossimo Festival di: secondo alcune indiscrezioni riportate dai giornali,potrebbe tornare alla conduzione della kermesse, ...