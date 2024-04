Le voci su un presunto peggioramento della sua salute circolano da giorni ma re Carlo III torna subito al lavoro E pianifica anche un incontro con Harry

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) Macché morto! ReIII ha reagito con vigore alle speculazioni che da settimanesui media inglesi sul suo stato die sul “mancato” progresso delle cure per il cancro rivelato lo scorso 5 febbraio. Ieri il sovrano si è recato in chiesa, la Crathie Church di Balmoral, in Scozia, con Camilla sempre al suo fianco. E domani lo attende il suo primo impegno dopo il periodo di convalescenza, una visita ufficiale presso un centro per la cura dei tumori. Manon ha nessuna intenzione di fermarsi qui. ...