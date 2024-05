Ravenna - weekend tra cibo di strada e musica dal vivo | il programma ai Giardini Pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Cinque giorni di festa e di divertimento all’insegna deldidi qualità, birra ed ottima, con una serie di concerti dal. Stiamo parlando del ‘Truck And Food Street Festival’, evento - organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con Radio Bruno e con il patrocinio del Comune di- la cui 24esima edizione, ospitata ai, in via Santi Baldini a, è iniziata ieri 1° maggio, per concludersi domenica prossima. Cucina da asporto I truck specializzati nella cucina da asporto di matrice street hanno già invaso icon le loro leccornie, regalando al pubblico un vero tour gastronomico tra le specialità regionali e internazionali. Dai ...