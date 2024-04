A Scandicci al via FoodStreet | cibo di strada da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 - Dalla Pita Gyros greca al panino Bao giapponese fino ai piatti tipici dall'India e a grandi classici come il pulled pork americano e i prodotti della tradizione regionale italiana come il lampredotto fiorentino, i panini con hamburger di maremmana, il cannolo e gli arancini siciliani, le tigelle e lo gnocco fritto emiliani ed altro. Si presenta cosi' la pima edizione di '', la manifestazione dedicata aldidailin programma a(Firenze) da venerdi' 12 a domenica 14 aprile. Ad organizzarla la Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, che per la prima volta la propone acon il patrocinio del Comune. La kermesse e' stata presentata questa mattina in Comune alla presenza ...