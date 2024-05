Protagonisti e comparse | casting aperti in Emilia-Romagna per due film

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bologna, 2 maggio 2024 - A.A.A. Cercasi attori. Sono in corso iper un“made in”, nei quali sono ricercate, infatti, due figure per il nuovodi Carolina Cavalli, intitolato “Il rapimento di Arabella” e prodotto da Elsinore, le cui riprese inizieranno ad agosto: per il ruolo della protagonista, una bambina tra i 6 ed i 10 anni, capelli chiari ed occhi azzurri, con un accento pulito del Nord/Centro Italia, e per il ruolo secondario un bambino, con accento pulito del Nord/Centro Italia. Per entrambi i ruoli non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione. I nuovidopo quelli avvenuti in altre città della regione, in collaborazione con...