Casting a Benevento per un film internazionale sulle streghe | ecco dove e quando

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terranno sabato 2 e domenica 3 marzo, presso l’Auditorium San Nicola a, iper ilhorror ‘Darkside Witches II’ che si girerà a Sassinoro nel mese di aprile. La giornata di sabato sarà dedicata all’audizione degli attori per ruoli minori e figurazioni speciali, con inizio alle 14:00 e chiusura alle 19:00. Domenica, invece, sarà il momento della selezione delle comparse, dalle 8:30 alle 12:30. Tra gli intervenuti, gli addetti aleffettueranno una prima selezione in ordine ai vari ruoli da coprire. In una seconda fase, i prescelti sosterranno i provini secondo le indicazioni deldirector. In particolare, la produzione è alla ricerca di attori che parlino fluentemente inglese e che possiedano specifiche caratteristiche per i ruoli ...